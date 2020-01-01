كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: اعدام "الصوفي" في الانتفاضة الاولى تم بقرار وطني

غزة / سما/

اكدت كتائب الشهيد ابو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن إعدام المدعو صبحي الصوفي في رفح ، كان قراراً وطنياً اتخذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الانتفاضة الأولى، وأنها لن تغفر لكل من يحاول المساس بحياة المناضلين.

واضافات الكتئاب في بيان وصل "سما" أن جريمة استشهاد المناضل/ جبر القيق تم على أيدي مجموعة مارقة خارجة عن الصف الوطني محذرة القتلة والمجرمين من محاولات المساس بسمعة المناضل الشهيد جبر القيق بالترويج لافتراءات وأكاذيب تبرر هذه الجريمة النكراء.

واكدت بأن إعدام المدعو صبحي الصوفي، كان قراراً وطنياً اتخذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الانتفاضة الأولى، ولن تغفر لكل من يحاول المساس بحياة المناضلين.

وعاهدت الجبهة الشهيد المناضل جبر "بأنها ستلاحق القتلة والمجرمين وتؤكد بأنهم لن يفلتوا من العقاب، وأن يد الكتائب طويلة وقادرة على رد الصاع صاعين".