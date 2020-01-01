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النجار: نعاني من نقص كبير في مواد الفحص

الإثنين 13 يوليو 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النجار: نعاني من نقص كبير في مواد الفحص


رام الله / سما /

قال الدكتور اسامة النجار مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، انه يتوفر حاليا في محافظة الخليل من 1000 الى 1500 فحص لاجراء مسحات الكورونا ونأمل ان تتوفر لدينا بقية المواد لنتمكن من اجراء الفحوصات.

وأضاف النجار :" الوضع سيء وصعب جدا ونعاني من نقص كبير في مواد الفحص وتواصلنا مع معظم شركات الادوية الموردة لها، وللاسف لم نستطع توفير المواد الخاصة بالفحوصات والازمة في توفيرها دوليا وليس محليا فقط".

وتابع :" نخشى من فقدان السيطرة ولا يمكن لنا استمرار العمل بهذه الطريقة والموظفون يعملون على مدار 24 ساعة ولم يغادروا اعمالهم على مدار 18 يوما مما أدى إلى ارهاق طواقمنا الطبية".

وحول سبب تأخر اعلان نتائج الفحوصات لبعض المواطنين أو عدم صدورها، أوضح النجار ان سبب ذلك:" يعود لفقدان بعض العينات او تعذر قراءة العينة من جهاز الفحص نفسه أو بسبب خطأ بالاسم ورقم الهوية وعلى من لم يستلم نتيجته مراجعة الصحة في منطقة سكنه".

واشار الى ان وزارة الصحة ستطلق خلال هذا الاسبوع موقع الكتروني خاص لاعلان نتائج الفحوصات.

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