تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، تسجيل 3 وفيات و349 اصابة جديدة بـفيروس"كورونا" في فلسطين. كما ركزت على إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بالفيروس.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يتكفل بتكاليف الدراسة الجامعية لسبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا في الثانوية العامة
- رسالة من الرئيس الى نظيره السوري
- 3 حالات وفاة و349 اصابة جديدة بـ"كورونا" و408 حالات تعاف
- الحكومة تعلن عن اجراءات جديدة لمحاصرة "كورونا"
- اصابة الاسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بـ"كورونا"
- منظمات مؤيدة لإسرائيل تدعم تعديلا في مجلس الشيوخ لحظر استخدام المساعدات الأميركية في خطة "الضم"
- أردوغان: نرفض خطة "الضم" والصمت العالمي يزيد من وقاحة اسرائيل
- الجرافات الإسرائيلية تهدم قاعة أفراح في الطيرة بأراضي الـ 48 واندلاع مواجهات مع الأهالي
- بطريرك الموارنة في لبنان ينتقد حزب الله وحلفاءه
- ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بـ"كورونا" حول العالم
* "الأيام":
- الحكومة تحسم اليوم الجدل حول الإغلاق بعد احتجاجات التجار على قرار التمديد
- رسالة من الرئيس الى نظيره السوري
- 3 حالات وفاة وتسجيل 349 إصابة "كورونا" جديدة وتعيين كادر طبي إضافي وتوفير المستلزمات فورا
- عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
- قلق شديد ومطالبات بتوفير حماية للأسرى بعد إعلان إصابة أسير مريض بـ "كورونا"
- نتنياهو يتعهد بتقديم مساعدات مالية فورية سعيا لاحتواء غضب الإسرائيليين
- اسرائيل: تسجيل 8 وفيات و1206 إصابات جديدة بـ"كورونا"
- جريمة مروعة في رفح.. مقتل أسير محرر بطريقة بشعة أمام زوجته وأبنائه
- ليبرمان يتهم نتنياهو بتسريب الحديث عن الضربات الإسرائيلية على إيران
- الملك عبد الله: "كورونا" بات تحت السيطرة في الأردن
- "كورونا" في العالم: نحو 567 ألف حالة وفاة و13 مليون إصابة
* "القدس":
- 3 وفيات و349 إصابة جديدة بكورونا ومنع الحركة بين المحافظات لأسبوعين
- البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي
- السعودية: 10 آلاف ريال غرامة لمن يحاول دخول المشاعر المقدسة بلا تصريح
- 8 وفيات و1206 إصابات جديدة بكورونا في اسرائيل
- مستوطنون يحرقون أراضي زراعية بنابلس والجيش الإسرائيلي يعتقل مواطنين في الخليل
- العاهل الأردني: كورونا في المملكة بات تحت السيطرة
- إصابة الأسير كمال أبو وعر بكورونا وعائلته ومنظمات حقوقية تطالب بإخلاء سبيله
- "نيويورك تايمز": أميركا واسرائيل تعدان خطة ضد إيران تشمل اغتيالات واعتقالات وضرب مواقع نووية
- منظمة صهيونية تشترط دعمها لجهات إسرائيلية بوقف أي أنشطة خارج حدود 1967