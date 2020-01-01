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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 13 يوليو 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، تسجيل 3 وفيات و349 اصابة جديدة بـفيروس"كورونا" في فلسطين. كما ركزت على إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بالفيروس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتكفل بتكاليف الدراسة الجامعية لسبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا في الثانوية العامة

- رسالة من الرئيس الى نظيره السوري

- 3 حالات وفاة و349 اصابة جديدة بـ"كورونا" و408 حالات تعاف

- الحكومة تعلن عن اجراءات جديدة لمحاصرة "كورونا"

- اصابة الاسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بـ"كورونا"

- منظمات مؤيدة لإسرائيل تدعم تعديلا في مجلس الشيوخ لحظر استخدام المساعدات الأميركية في خطة "الضم"

- أردوغان: نرفض خطة "الضم" والصمت العالمي يزيد من وقاحة اسرائيل

- الجرافات الإسرائيلية تهدم قاعة أفراح في الطيرة بأراضي الـ 48 واندلاع مواجهات مع الأهالي

- بطريرك الموارنة في لبنان ينتقد حزب الله وحلفاءه

- ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بـ"كورونا" حول العالم

* "الأيام":

- الحكومة تحسم اليوم الجدل حول الإغلاق بعد احتجاجات التجار على قرار التمديد

- رسالة من الرئيس الى نظيره السوري

- 3 حالات وفاة وتسجيل 349 إصابة "كورونا" جديدة وتعيين كادر طبي إضافي وتوفير المستلزمات فورا

- عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

- قلق شديد ومطالبات بتوفير حماية للأسرى بعد إعلان إصابة أسير مريض بـ "كورونا"

- نتنياهو يتعهد بتقديم مساعدات مالية فورية سعيا لاحتواء غضب الإسرائيليين

- اسرائيل: تسجيل 8 وفيات و1206 إصابات جديدة بـ"كورونا"

- جريمة مروعة في رفح.. مقتل أسير محرر بطريقة بشعة أمام زوجته وأبنائه

- ليبرمان يتهم نتنياهو بتسريب الحديث عن الضربات الإسرائيلية على إيران

- الملك عبد الله: "كورونا" بات تحت السيطرة في الأردن

- "كورونا" في العالم: نحو 567 ألف حالة وفاة و13 مليون إصابة

* "القدس":

- 3 وفيات و349 إصابة جديدة بكورونا ومنع الحركة بين المحافظات لأسبوعين

- البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي

- السعودية: 10 آلاف ريال غرامة لمن يحاول دخول المشاعر المقدسة بلا تصريح

- 8 وفيات و1206 إصابات جديدة بكورونا في اسرائيل

- مستوطنون يحرقون أراضي زراعية بنابلس والجيش الإسرائيلي يعتقل مواطنين في الخليل

- العاهل الأردني: كورونا في المملكة بات تحت السيطرة

- إصابة الأسير كمال أبو وعر بكورونا وعائلته ومنظمات حقوقية تطالب بإخلاء سبيله

- "نيويورك تايمز": أميركا واسرائيل تعدان خطة ضد إيران تشمل اغتيالات واعتقالات وضرب مواقع نووية

- منظمة صهيونية تشترط دعمها لجهات إسرائيلية بوقف أي أنشطة خارج حدود 1967

#الصحف الفلسطينية

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