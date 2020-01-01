أسعار الدجاج والحبش اليوم في أسواق غزة

شهدت أسعار الدجاج واللحوم استقرارها في أسواق في قطاع غزة اليوم الأحد، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.
أسعار اللحوم:
1ك = 36 شيكل
بتلو: 1ك = 40 شيكل
ضاني: 40 – 45 شيكل
فوارغ: 10 – 15 شيكل
منظف وصافي: 25 شيكل
أسعار الدواجن:
طبق البيض: 10 – 11 شيكل
أسعار الدجاج:
1ك = 8 شيكل
صدر: 18 شيكل
فخذ: 10 شيكل
دبوس: 12 شيكل
شيش: 18 شيكل
جناح: 8 شيكل
كبدة: 15 شيكل
أسعار الحبش:
1ك = 9 شيكل
صدر: 1ك = 15 شيكل
فخد أنثى: 11 شيكل
فخد ذكر: 10 شيكل
جناح: 7 شيكل
أسعار الأسماك الطازجة:
سردين بزرة: 3 شيكل
و4 ك = 10 شيكل
سردين وسط: 7 شيكل
سردين وسكمبلة مشكل: 10 شيكل
دنيس: 33 – 35 شيكل
فريدي: 20 – 25 شيكل
فريدي بلدي: 40 – 55 شيكل
لوكس صخري صغير: 30 شيكل
طرخونة كبير: 35 شيكل
سكمبلة وسط: 8 شيكل
سويسي: 25 شيكل
مليطة: 28 شيكل
صرّوص: 15 شيكل