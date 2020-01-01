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الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين من بيت لحم

الإثنين 13 يوليو 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين اثنين  أحدهما اسير محرر من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر محمد كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى كامل عايش في منطقة النفق ببيت جالا غرب بيت لحم، اثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.

#الاحتلال

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