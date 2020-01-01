شادي الصوفي قاتل الشهيد "القيق" يعلق على عملية اغتياله ...

غزة /سما/

نشرت حسابات مقربة من عائلة الصوفي منشوراً قال أصحابها بأنه يعود لقاتل الأسير المحرر جبر القيق في رفح جنوب قطاع غزة مساء الأحد.



وحسب ما تم تداوله قال حساب يسمى " أبو صبحي الترباني"، وهو يعود للمتهم بارتكاب الجريمة شادي صبحي الصوفي :" بكيت 32 سنة على غيابك يا أبوي.. واليوم ضحكت من قلبي ارتاح يا أبوي في قبرك.. غريمك ذبحته ذبح عنز وسقيته الكاس دوبل".



يشار أن عائلة الصوفي أصدرت بياناً حسب ما تداولته صفحات تعود لأفراد من العائلة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وأكدت على أن شادي من قام بهذا العمل، ثأراً لمقتل والده على يد الراحل جبر القيق قبل 30 عاماً، خلال أحداث الإنتفاضة الأولى واتهامه له بتهم باطلة.



شيوخ قبيلة الترابين التي تعد عشيرة الصوفي إحدى فروعها، أكدت رفضها لهذا العمل وأنه لا يجوز أخذ الحق باليد ويجب إتباع الطرق العشائرية والقانونية.



ونفى شادي علاقة شقيقه فادي بالحدث قائلاً:" أنا مسؤول أمام الله وأمام القانون أخوي فادي ما بيعلم ولا له دعوة في الموضوع واللي يضر أخوي يجهز كفنه انا الي قتلت لحالي وراجعوا الكاميرات يا حكومة واتأكدوا ولو حصل لأخوي فادي مكروه اقسم بالله لأتفجر فيكو"، حسب قوله.

