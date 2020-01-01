  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : أجواء غائمة جزئيًا ومعتدلة

الإثنين 13 يوليو 2020 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء غائمة جزئيًا ومعتدلة


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

الأكثر قراءة اليوم

"ضربة واحدة"... فيديو يوثق لحظة قصف الجيش المصري لسفينة بالبحر المتوسط

تقدير إسرائيلي : حماس تعد ضفادعها البشرية للمواجهة بعرض البحر

الداخلية بغزة تنفي ما نشر حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال

قدرات ترامب العقلية فاجأت الأطباء...!

بالفيديو- الحكومة: منع الحركة بين المحافظات لأسبوعين وإغلاق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس 4 أيام

نتنياهو وكورونا الإسرائيلي.. بين “عيشوا حياتكم” وتبني تغريدة ترامب ومفاجآت بايدن وقراراته

رابين وشارون انفصلا عن الفلسطينيين خشية القنبلة الديموغرافية

الأخبار الرئيسية

البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي

داخلية غزة تنشر صور قتلة الشهيد "القيق" برفح وتحذر من التستر عليهم

الشعبية: جريمة اغتيال " القيق" لن تمر دون عقاب وعائلة الصوفي تتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية

جبر القيق

اغتيال الاسير المحرر "جبر القيق"برصاص مجهولين في رفح

نتنياهو وكورونا الإسرائيلي.. بين “عيشوا حياتكم” وتبني تغريدة ترامب ومفاجآت بايدن وقراراته