ابو رحمة : من تساهل سابقا مع قتلة المناضلين شريك في جريمة اغتيال القيق

غزة /سما/

قال القيادي السابق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عماد ابو رحمة ان قاتل الشهيد جبر القيق هو أداة تنفيذ الجريمة.. ولكن شركاءه كثر:

_ وقال ابو رحمة على صفحته في الفيسبوك ان من تساهل مع قتلة المناضلين الشرفاء امثال: جبر عزام ومحمد العايدي وفواز كلاب، وغيرهم الكثير من المناضلين، ولم يتخذ بحقهم إجراءات قانونية رادعة هو شريك في الجريمة.

_ وتابع " من هان عليهم دماء أبنائهم الذين نفذوا تعليماتهم ولم يوفروا لهم الحد الأدنى من الحماية، ولم يفعلوا شيء ذو قيمة لضمان نيل القتلة العقاب الذي يستحقون وفقا للقانون .. هم أيضا شركاء في الجريمة.

_ وقال " الاحزاب والمؤسسات الوطنية والحقوقية ووسائل الاعلام التي تعاملت مع خبر قتل المناضلين الشرفاء على انه "خبر عادي" دون أن يرتجف ضميرهم الوطني والأخلاقي.. هم شركاء في الجريمة.

_ واكد " كل المتفذلكين من "مناضلي الكيبورد" الذين لا يتورعون عن تبرير الجريمة، وأحيانا توجيه اللوم للضحية المغدور، بدون أدنى وعي أو معرفة بالسياق التاريخي للمشكلة .. هم أيضا شركاء في الجريمة.

_ واكد ان كل الصامتين رغم هول الجريمة .. هم شركاء بصمتهم.

نم قرير العين رفيق النضال والقيد ..

دماؤك الزكية ستظل تطارد كل المتواطئين.. بصمتهم أو عجزهم .. أو تغطيتهم على الجريمة.

ستبقى في قلوبنا رمزا للمناضل الذي افنى حياته مناضلا شريفا، في ساحات النضال وسجون الاحتلال؛ وعنوانا لعطاء لا ينضب وتضحية بلا توقف.

