محافظ نابلس يحدد آليات الحركة والعمل خلال فترة الإغلاق..

نابلس / سما /

أصدر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان بيانا يوضح آليات العمل والحركة خلال فترة الإغلاق التى أقرتها الحكومة الفلسطينية مساء اليوم ونورد تصريح المحافظ كما ورد من المصدر .

وهذا نص البيان كاملا:

أهلنا وأحبتنا في محافظة نابلس، استنادًا لقرار الحكومة في بيانها الأخير، وعطفًا على توصيتنا لدولة رئيس الوزراء وحرصًا على المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:-

- يسمح اعتبارًا من صباح الأحد وحتى الثامنة من مساء الخميس بعمل المصانع بمختلف قطاعاتها وخصوصًا الغذائية، وكذلك القطاع الإنشائي ومحلات مواد البناء والورش، بالإضافة لمحلات الأغذية بأنواعها، واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل مع عدم الجلوس.

- يستمر منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعّات بما فيها المقاهي وأماكن العبادة والمخيمات الصيفية، كما يمنع فتح صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية.

- التشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة لمختلف القطاعات العاملة تحت طائلة المسؤولية.

- تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين.

كما تقرر منع الحركة يوميًا من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا مع السماح فقط للصيدليات بالعمل.

وكذلك منع الحركة من الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين.

كما نتوجه لكم بالشكر على التزامكم بالتدابير المعلنة، ونسأل الله أن يسلمكم ويسلّم أحبابكم من هذا الوباء، وأن يلهمنا الرشد ومعنا اللجان المختصة في الحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.