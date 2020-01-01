  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة العالمية: تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم

الأحد 12 يوليو 2020 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم


رام الله / سما /

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، حيث تم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.

وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش من الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع 230370 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 12552765 حالة.

ويمثل هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 9 يوليو 204967 حالة، وفي 10 يوليو 228102، وفي 11 يوليو 219983.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة 5285 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 561617.

ويبقى معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في العالم عند مستوى أعلى من 5000 حالة منذ عدة أيام، حيث سجلت يوم 9 يوليو 5575 وفاة، وفي 10 يوليو 5565، وفي 11 يوليو 5286.

#الصحة العالمية #فيروس كورونا #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

"ضربة واحدة"... فيديو يوثق لحظة قصف الجيش المصري لسفينة بالبحر المتوسط

تقدير إسرائيلي : حماس تعد ضفادعها البشرية للمواجهة بعرض البحر

الداخلية بغزة تنفي ما نشر حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال

كورونا بأميركا: تسجيل معدل إصابات قياسية والفيروس خارج السيطرة

قدرات ترامب العقلية فاجأت الأطباء...!

رابين وشارون انفصلا عن الفلسطينيين خشية القنبلة الديموغرافية

الصحة: 349 إصابة جديدة بالكورونا وخمس حالات وفاة في فلسطين

الأخبار الرئيسية

الشعبية: جريمة اغتيال " القيق" لن تمر دون عقاب وعائلة الصوفي تتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية

جبر القيق

اغتيال الاسير المحرر "جبر القيق"برصاص مجهولين في رفح

نتنياهو وكورونا الإسرائيلي.. بين “عيشوا حياتكم” وتبني تغريدة ترامب ومفاجآت بايدن وقراراته

وفاة مواطنتين من محافظة الخليل متأثرتين بإصابتهما بـ"كورونا"

بالفيديو- الحكومة: منع الحركة بين المحافظات لأسبوعين وإغلاق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس 4 أيام