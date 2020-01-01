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الرئيس يتكفل بتكاليف الدراسة الجامعية لسبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا في الثانوية العامة

الأحد 12 يوليو 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتكفل بتكاليف الدراسة الجامعية لسبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا في الثانوية العامة


رام الله / سما /

 تكفل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتكاليف الدراسة الجامعية لسبعة توائم من نابلس وقطاع غزة، تفوقوا في الثانوية العامة.

وهاتف الرئيس، ناهي حنني والد التوائم الأربعة من بيت فوريك شرق نابلس، مهنئا بتفوقهم في الثانوية العامة، ومعلنا تكفله بتكاليف دراستهم الجامعية.

كما هاتف الرئيس، والد التوائم الثلاثة من محافظة خان يونس أيمن قديح، مهنئا بتفوقهم، ومعلنا تكفله بتكاليف دراستهم الجامعية.

وأعربت العائلتان عن عميق تقديرهما وشكرهما للرئيس محمود عباس، على تكفله بتكاليف الدراسة الجامعية لأبنائهما، وأن هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتقيهما.

وكان المواطن ناهي حنني وجه مناشدة من خلال تلفزيون فلسطين، إلى الرئيس لمساعدته في تعليم أبنائه وقال إن الحمل ثقيل، ولا يستطيع أن يعلم طالبا واحدا، وقد استجاب الرئيس لذلك.

#الرئيس عباس

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