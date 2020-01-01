غزة.. "مربو الدواجن": ذاهبون للسجون وعلى الحكومة مراجعة سياساتها

غزة / سما /

عقدت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، اجتماع مع العديد من المربين في محافظات غزة، لتدارس أوضاع المزارعين في ظل تدني أسعار الدواجن واستمرار خسائر المربين.

واتفق الحضور على أن خسائر المزارعين تعود لاستغلال الموزعين أوضاع المزارعين وشراء الدواجن من المزارع بـ 7 شيكل بأقل من سعر التكلفة وبيعها بـ 9 شواكل للمواطنين.

وبناء على المعطيات التي قدمها المزارعون من استغلال وخسائر، طالب نقيب مربي الدواجن والإنتاج الحيواني مروان الحلو وزارتي الزراعة والاقتصاد حماية المزارعين بخطوات عملية عبر ضبط موزعي الدواجن لكونهم سبب انخفاض سعر الدجاج.

وجدد الحلو المطالبة بضرورة ادراج الأعلاف على سلم السلع الأساسية ومراقبتها وتحديد سقف ربح تجار الأعلاف بدلا من استفرادهم بهذه السلعة الاستراتيجية ووضع أرباح كبيرة من خلال استغلال حاجة المزارعين ومربي الدواجن عبر احتكار خطير

وأكد الحلو على ضرورة قيام حكومة د. محمد اشتية بصرف تعويضات المزارعين ومربي الدواجن خلال الحصار والحروب والتي تقرر قيمتها بـ 300 مليون دولار حتى يستطيع القطاع الغذائي مواصلة العمل والإنتاج والتشغيل.

وشدد الحلو ان النقابة بدعم من الهيئة العامة عازمة على اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجية لحماية المزارعين من مجموعة الازمات المركبة التي ستؤدي قريبا لانهيار قطاع الدواجن وتسريح آلاف العمال وتشريد أسرهم.