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قدرات ترامب العقلية فاجأت الأطباء...!

الأحد 12 يوليو 2020 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قدرات ترامب العقلية فاجأت الأطباء...!


واشنطن /سما/

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى فحصا لقدراته العقلية مؤخرا وقال إن النتائج صدمت الأطباء.

وبحسب ما نقلت قناة CNN الأمريكية، فإن ترامب قال إنه "أجرى فحصا مؤخرا عندما كان اليساريون المتطرفون يقولون هل هو بحالة جيدة؟"، وأضاف ترامب: " لقد أثبت لهم أنني بحالة جيدة وتفوقت في الاختبار ويجب على جو بايدن أن يجري الاختبار ذاته".

وتابع ترامب: "إنه اختبار قياسي أجريته في مركز "والتر ريد" الطبي أمام أطباء، وكانوا مصدومين من النتيجة، وقالوا إنه من النادر أن يقوم أحد بما قمت به للتو".

من جهتها، علقت باربرا ريز، المديرة التنفيذية السابقة في مؤسسة ترامب، على كلام ترامب، مشيرة إلى أنها "لاحظت تغيرا في قدراته العقلية حيث يبدو أنه يعتمد على المفردات عينها ويكرر كلامه أكثر مما كان يفعل سابقا"، وفق تعبيرها.

وأضافت ريد أنه "لطالما كانت قدرة ترامب على التركيز مشكلة، فالناس يتكلمون عن هذا اليوم، لكني أعرفه منذ 20 عاما، إذ عند عرض أي أمر عليه يجب أن تكون حذرا وأن تنتهي سريعا، ومن الممكن أن يكون الأمر قد ازداد سوءا الآن".

بدوره، قال مايكل دي أنطونيو، مؤلف كتاب "الحقيقة حول ترامب"، إن ترامب يكذب في كل نفس يأخذه، وليس محل ثقة، وكلامه حول ما قاله له الأطباء غير موثوق، حيث أنه يحاول أن يخلق منافسة بينه وبين بايدن بالقول إنني "رجل كبير بالسن في حال ذهنية أفضل من الرجل الكبير الآخر (بايدن)".

RT

#الرئيس الامريكي #دونالد ترامب #‫فحوصات طبية

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