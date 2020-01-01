وزير اسرائيلي يهاجم الليكود: منشغلون بملاحقة القضاة والضم وليس البطالة

القدس المحتلة / سما /

هاجم زير الرفاه الاسرائيلي ايتسيك شمولي (حزب العمل) اليوم حزب الليكود الشريك الائتلافي بخصوص تعامل الحزب مع الازمة الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا، وقال انهم "منشغلين بملاحقة القضاة والضم وليس بمليون عاطل عن العمل".

وقال شمولي في حديث اعلامي :"هم لا يتظاهرون ضدي، هم يتظاهرون ضد سياسة الحكومة وصراخهم حقيقي ومبرر" جاء هذا تعليقا على المظاهرة التي شارك بها الالاف وسط مدينة تل ابيب الذين احتجوا على الاوضاع الاقتصادية ليلة امس السبت.

ويشار الى ان الحكومة الاسرائيلية صادقت الاحد على خطة مساعدات اقتصادية للمستقلين الذين تضرروا من ازمة كورونا، وكجزء من الخطة اقر منح هبة مالية بقيمة 7,500 شاقل للمستقلين، الاجيرين ذوي سيطرة ومصالح تضررت جراء الازمة، واعلنت الحكومة ووزارة المالية ان المبلغ سيتم ايداعه خلال الايام القريبة.

وخلال الجلسة الحكومية التي ناقشت الخطة، وجه شمولي انتقادا امام الوزراء وقال ان على الخطة يجب ان يتم تحسينها بما يتعلق بالمستقلين لانها لا تعوضهم بالشكل المطلوب، فرد عليه نتنياهو "انت وزير شاب ونشيط وانا استمع الى اقوالك انت والاخرين، لكن لا تتحدث معي بالشعارات، انت وزير بالحكومة وتوجد مسؤولية جماعية".

وفي هجومة على حزب الليكود في المقابلة مع موقع "واينت" الاخباري قال شمولي ان "على الليكود ان يفهم انه في حكومة خاصة، والان بدلا من الضم وملاحقة القضاة يجب ان ينشغل بمليون عاطل عن العمل، عندما سيفهم الليكود ذلك، الحكومة ستعمل بشكل افضل وان تركز فقط في كورونا".