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الشرطة تتلف جسما مشبوها في جنين

الأحد 12 يوليو 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تتلف جسما مشبوها في جنين


جنين / سما /

 أتلفت الشرطة جسما مشبوها تم العثور عليه في بلدة الزاوية جنوب مدينة جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات إلى الشرطة تفيد بوجود جسم مشبوه تم العثور عليه في بلدة الزاوية جنوب مدينة جنين ، على الفور تحركت قوة من فرع هندسة المتفجرات في شرطة المحافظة إلى مكان تواجده وبالكشف عليه تبين بأنه عبارة عن قذيفة مدفع قديمة بطول 30 سم عيار 85 ملم تم العثور عليها داخل بئر ماء أثناء عمليه تنظيفه من قبل مجلس قروي الزاوية والقذيفة تشكل خطورة على حياه المواطنين .

وأكدت بأنه تم التعامل مع الجسم المشبوه بالإتلاف بعد نقله بشكل امن واتخاذ احتياطات الأمان اللازمة أصولا.

#الشرطة #جسم مشبوه

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