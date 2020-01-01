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سياسي مصري: قطر تمول بناء سد النهضة في أثيوبيا وتحرضها ضد مصر

الأحد 12 يوليو 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
سياسي مصري: قطر تمول بناء سد النهضة في أثيوبيا وتحرضها ضد مصر


القاهرة /سما/

قال مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، إن قطر تمول بناء سد النهضة وتحرض إثيوبيا ضد مصر.

وأفاد الفقي خلال مقابلة مع قناة "صدى البلد"، بأن هذا التمويل يتم بطريقة غير مسبوقة، مؤكدا أن مصر "عصية على السقوط".

وأوضح الفقي أن مصر كانت أول بلد يزود الجيش القطري بطائرتين.

وأشاد المفكر الذي يدير مكتبة الإسكندرية بمناورة "حسم 2020" التي أجراها الجيش المصري، معتبرا أنها أكبر رد على من "يتآمرون" ضد بلاده.

وكان الفقي أشار في وقت سابق إلى أن أزمة السد الإثيوبي لن تحل إقليميا ولكن يمكن حلها على المستوى الدولي عبر تدخل دول كبرى فاعلة لديها أدوات ضغط على الجانب الإثيوبي.

RT

#مصر #قطر #سد النهضة #إثيوبيا

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