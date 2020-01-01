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السيسي للمصريين: كل مواطن هيطلب شقة هنديهاله

الأحد 12 يوليو 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي للمصريين: كل مواطن هيطلب شقة هنديهاله


القاهرة /سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن أي مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية سيتحصل عليها، وستيسر له الدولة ذلك.

وقال الرئيس المصري، في كلمة خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات في القاهرة: "كل مواطن مصري هيطلب شقة هنديهاله".

وأكد السيسي على ضرورة أن يتعاون المواطنين المصريين مع الدولة من أجل الحصول على شقق، مشيرا إلى أن الدولة ستسهل على المواطنين الحصول على الشقق.

وطلب السيسي من المواطن المصري "أن يكون جاهزا"، واعدًا بأن "الدولة ستيسر له ما أمكن من تمويل منخفض التكلفة".

وقال إن "الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة، ونحاول أن نساعدك في الحصول على ما تطلب".

وتابع: "الدولة المصرية أخذت عهدا على نفسها ألا تقوم بتنفيذ أي شيء إلا بشكل يليق بمصر والمصريين. سنقوم بعمل أفضل شيء على قدر إمكانياتنا في حال كانت يدنا واحدة".

ويعد مشروع "الأسمرات 3" أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات في العاصمة المصرية القاهرة، ويوفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، ومفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية.

#عبد الفتاح السيسي #مصر

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