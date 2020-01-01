  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بعد التسريبات حول إيران.. ليبرمان يتهم نتنياهو بتعريض أمن إسرائيل للخطر

الأحد 12 يوليو 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد التسريبات حول إيران.. ليبرمان يتهم نتنياهو بتعريض أمن إسرائيل للخطر


القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الجيش السابق، أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو يعرض إسرائيل وأمنها للخطر بفعل التسريبات التي تتم بشأن الأحداث الجارية في إيران.
 
وأضاف ليبرمان، في مقابلة مع موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، "ما ورد في تقرير نيويورك تايمز حول ما جرى في منشآة نطنز النووية الإيرانية، بأنه تم بقنبلة إسرائيلية، يعتبر خطير جدًا"، مؤكدًا أن هذا التسريب متعمد بمعرفة وموافقة نتنياهو.
 
وأوضح، "ما يجري يعتبر انتهاك لأمن الدولة بهدف تغيير الأنظار وحرفها وتشتيت الانتباه للهروب من المسؤولية عن الفشل بأزمة كورونا وغيرها".
 
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو فشلت بشكل ذريع في مواجهة كورونا، مشددًا على ضرورة عدم إغلاق المنشآت الاقتصادية لأن الحدث الحالي ليس قصير المدى.
 
وحول إمكانية تولي بيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض، رئاسة الحكومة، قال ليبرمان: "أستبعد ذلك".

#ليبرمان #نتنياهو #امن اسرائيل #ايران

الأكثر قراءة اليوم

القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني

"ضربة واحدة"... فيديو يوثق لحظة قصف الجيش المصري لسفينة بالبحر المتوسط

قناة المسيرة : هنية يبعث برسالة للمكتب السياسي للحوثيين في اليمن

الشرطة بغزة: توقيف مواطن حاول إيذاء نفسه ومصور شجعه على ذلك

كورونا بأميركا: تسجيل معدل إصابات قياسية والفيروس خارج السيطرة

سفارتنا بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح الدراسية

"نيويورك تايمز" تكشف عن ضربات امريكية اسرائيلية مركزة مرتقبة ضد ايران

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة تنفي ما نشر حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال

نتنياهو يدعو للتعايش بشكل معقول مع الكورونا وحكومته تقر خطة اقتصادية

الصحة: 349 إصابة جديدة بالكورونا وخمس حالات وفاة في فلسطين

860x484 (3)

إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس كورونا

قسام

تقدير إسرائيلي : حماس تعد ضفادعها البشرية للمواجهة بعرض البحر