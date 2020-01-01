بعد التسريبات حول إيران.. ليبرمان يتهم نتنياهو بتعريض أمن إسرائيل للخطر

القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الجيش السابق، أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو يعرض إسرائيل وأمنها للخطر بفعل التسريبات التي تتم بشأن الأحداث الجارية في إيران.



وأضاف ليبرمان، في مقابلة مع موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، "ما ورد في تقرير نيويورك تايمز حول ما جرى في منشآة نطنز النووية الإيرانية، بأنه تم بقنبلة إسرائيلية، يعتبر خطير جدًا"، مؤكدًا أن هذا التسريب متعمد بمعرفة وموافقة نتنياهو.



وأوضح، "ما يجري يعتبر انتهاك لأمن الدولة بهدف تغيير الأنظار وحرفها وتشتيت الانتباه للهروب من المسؤولية عن الفشل بأزمة كورونا وغيرها".



وأشار إلى أن حكومة نتنياهو فشلت بشكل ذريع في مواجهة كورونا، مشددًا على ضرورة عدم إغلاق المنشآت الاقتصادية لأن الحدث الحالي ليس قصير المدى.



وحول إمكانية تولي بيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض، رئاسة الحكومة، قال ليبرمان: "أستبعد ذلك".