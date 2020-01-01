الشرطة تغلق 90 محلا تجاريا وتضبط 9 مركبات غير قانونية في جنين

جنين / سما /

أغلقت الشرطة، أليوم، 90 محلا تجاريا لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ وضبطت 9 مركبات غير قانونية في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، انه خلال قيام دوريات الشرطة بعمل جولات تفقدية في المحافظة والحواجز التي تهدف لمنع حركة وتنقل المواطنين ، تنفيذاً لقانون الطوارئ وحالة الإغلاق المعلنة من الحكومة وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة ، فقد تم إغلاق 90 محلا تجاريا وضبط 9 مركبات غير قانونية .

من جهته، دعا مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة والبقاء بالمنازل ، وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى ، دعيا أصحاب المحال التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس وعدم انتشاره.