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الشرطة تغلق 90 محلا تجاريا وتضبط 9 مركبات غير قانونية في جنين

الأحد 12 يوليو 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق 90 محلا تجاريا وتضبط 9 مركبات غير قانونية في جنين


جنين / سما /

 أغلقت الشرطة، أليوم، 90 محلا تجاريا لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ وضبطت 9 مركبات غير قانونية في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، انه خلال قيام دوريات الشرطة بعمل جولات تفقدية في المحافظة والحواجز التي تهدف لمنع حركة وتنقل المواطنين ، تنفيذاً لقانون الطوارئ وحالة الإغلاق المعلنة من الحكومة وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة ، فقد تم إغلاق 90 محلا تجاريا وضبط 9 مركبات غير قانونية .

من جهته، دعا مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة والبقاء بالمنازل ، وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى ، دعيا أصحاب المحال التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس وعدم انتشاره.

#الشرطة #اغلاق محلات #كورونا #طوارئ

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