ثلاثة أسرى مضربون عن الطعام يواصلون معركتهم ضد اعتقالهم الإداري

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين،اليوم الأحد، أن كل من الأسرى محمود السعدي من مخيم جنين، وعدي شحادة من مخيم الدهيشة، وفادي غنيمات من بلدة صوريف، يواصلون إ- ضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير شحادة مضرب منذ (20) يوماً، والأسير غنيمات منذ (19) يوماً، ويقبعان في زنازين سجن "عوفر"، فيما يواصل الأسير السعدي إضرابه عن الطعام منذ 12 يوما ويقبع في زنازين سجن "هداريم".

وذكرت ، أن الأسير شحادة (24 عاماً)، اعتقله الاحتلال في تاريخ 21/12/ 2019، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، فيما الأسير غنيمات (40 عاماً)، معتقل منذ 28/9/2019، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير محمود السعدي، معتقل منذ 20/5/2020، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، ومنذ إعلانه للإضراب نقلته إدارة سجون الاحتلال من سجن "النقب الصحراوي" إلى سجن "هداريم"، وقد توقف عن شرب المياه لعدة أيام.