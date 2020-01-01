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الاقتصاد الوطني تخالف 88 منشأة تجارية وصناعية تغلق من بينها 63 متجراً

الأحد 12 يوليو 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد الوطني تخالف 88 منشأة تجارية وصناعية تغلق من بينها 63 متجراً


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها (الشرطة، الضابطة الجمركية، الصحة، المحافظ)، اليوم الأحد، عن تسجيل 88 منشأة تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 19 جولة تفتيشية شملت 372 منشاة تجارية وصناعية في مختلف المحافظات، تم خلالها إغلاق 63 محلا تجاريا بالإضافة الى تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 17 غرامات مالية لأصحاب منشأت تجارية وصناعية مخالفة تتراوح الغرامة الواحدة بين 200 شيقل الى 500 شيقل بالإضافة الى اخطار 8 محال تجارية لتصويب وضعها القانوني.

#الاقتصاد الوطني

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