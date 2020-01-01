نابلس: سبع إصابات جديدة بالكورونا وتعافي 61 حالة

نابلس / سما /

اصدرت محافظة نابلس التحديث اليومي لعدد الاصابات وتم تسجيل سبع اصابات بفيروس كورونا ليصبح مجموع ٢١٨ اصابة منذ بداية انتشار الفيروس وحتى الان في محافظة نابلس .



وقالت المحافظة في بيانها انه تم تسجيل ٦١ حالة تشافي حتى الآن وان مجموع الحالات النشطة بلغت ١٥٧ حالة. مشيرة إلى ان الحالة الصحية للمصابين جيدة وهناك ٢ حالة في العناية المكثفة ومتصلة بجهاز التنفس الاصطناعي

وقد بلغ عدد الاصابات في مركز القصر ١٣ اصابة و٢ في مستشفى الشهداء التابع للخدمات الطبية العسكرية وباقي الحالات في الحجر المنزلي وانه تم تسجيل حالة وفاة واحدة منذ انتشار فيروس كورونا ..

ودعت المحافظة كافة المواطنين الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج الا للحالات الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم، كما ونهيب باصحاب المنشآت والمحلات الالتزام بشروط السلامة والصحة الوقائية وذلك حفاظاً على سلامة ابناء هذه المحافظة ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.