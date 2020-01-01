  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة تنفي ما نشر حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال

الأحد 12 يوليو 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تنفي ما نشر حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال


غزة / سما /

نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الاخبار التي أوردتها قناة العربية حول اعتقال اشخاص بتهمة التعاون مع الاحتلال.

و قالت الداخلية في تصريح مقتضب ظهر اليوم الأحد : "ننفي ما نُشر عبر قناة العربية من أخبار مفبركة منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال".

و أكدت الوزارة أن القناة تمارس التضليل، وتعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب.

كما حذرت وزارة الداخلية من نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية، وتدعو إلى تحري الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية.

#غزة #الداخلية بغزة #اعتقال #المقاومة الفلسطينية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني

"ضربة واحدة"... فيديو يوثق لحظة قصف الجيش المصري لسفينة بالبحر المتوسط

قناة المسيرة : هنية يبعث برسالة للمكتب السياسي للحوثيين في اليمن

الشرطة بغزة: توقيف مواطن حاول إيذاء نفسه ومصور شجعه على ذلك

كورونا بأميركا: تسجيل معدل إصابات قياسية والفيروس خارج السيطرة

سفارتنا بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح الدراسية

"نيويورك تايمز" تكشف عن ضربات امريكية اسرائيلية مركزة مرتقبة ضد ايران

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يدعو للتعايش بشكل معقول مع الكورونا وحكومته تقر خطة اقتصادية

الصحة: 349 إصابة جديدة بالكورونا وخمس حالات وفاة في فلسطين

860x484 (3)

إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس كورونا

قسام

تقدير إسرائيلي : حماس تعد ضفادعها البشرية للمواجهة بعرض البحر

حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية