نتنياهو يدعو للتعايش بشكل معقول مع الكورونا وحكومته تقر خطة اقتصادية

القدس المحتلة / سما /

دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، للتعايش مع فيروس كورونا بما يسمح باستقرار الوضع الصحي والاقتصادي.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته - بحسب موقع يديعوت أحرونوت- "إنه يمكن لإسرائيل التغلب على الفيروس، أو على الأقل الدخول في روتين اقتصادي وصحي يسمح للجمهور بالعيش بشكل معقول حتى العام المقبل".

واعتبر أن هذا بات هو الهدف الآن أو الخطوة الأولى للوصول للهدف الحقيقي بالتغلب بشكل كامل على الفيروس.

وصادقت حكومة الاحتلال، على خطة اقتصادية بهدف مساعدة أصحاب الأعمال الخاصة المتضررين من فيروس كورونا، وصرف معونات مالية لهم، على أن يتم تنفيذ الخطة بشكل كامل على مراحل بما يتضمن مساعدة الشركات الكبرى.