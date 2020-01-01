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جائزة الأب القدوة لوائل جسار من منظمة الأمم المتحدة للفنون

الأحد 12 يوليو 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جائزة الأب القدوة لوائل جسار من منظمة الأمم المتحدة للفنون


وكالات / سما /

تقديراً لأعماله الفنية، منحت منظمة الأمم المتحدة للفنون “UNARTS” النجم اللبناني وائل جسار جائزة الأب القدوة الفنية لعام 2020.

وبحسب ما كشفت المنظمة في بيان: “تتشرّف منظمة الأمم المتحدة للفنون بمنح المطرب الكبير وائل جسار جائزة الأب القدوة الفنية 2020 لبنان على مجمل أعمالكم الفنية المتميزة طوال مشواركم الفني العظيم”.

وأنشئت منظمة الأمم المتحدة للفنون عام 2014 وهي تجمّع للفنانين والمبدعين في جميع أنحاء العالم، ورسالتها إنسانية تدعو إلى السلام الدولي والتعايش التوافقي بين البشر في جميع أنحاء العالم، من خلال الفنون الراقية والحفاظ على التراث.

وكان جسار لا يزال يحصد الأصداء الإيجابية والنجاح لأغنيته الجديدة “ما تغيبش ثواني” والفيديو الكليب الخاص بها  من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” .

#وائل جسار #منظمة الأمم المتحدة

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