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تنويه من سفارة فلسطين بمصر للطلاب الراغبين بالإلتحاق بالجامعات المصرية

الأحد 12 يوليو 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه من سفارة فلسطين بمصر للطلاب الراغبين بالإلتحاق بالجامعات المصرية


رام الله / سما /

هنأت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة الطلاب الفلسطينيين الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة داخل الوطن المحتل وخارجه؛ متمنية لهم مستقبلا علمياً وأكاديميا مشرقاً، يساهم في رفعتهم وعزة الوطن.

وأهابت بالراغبين منهم في الإلتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية بجمهورية مصر العربية للعام/٢٠٢٠/٢٠٢١، التقدم بأوراقهم مباشرة إلى التنسيق الجامعي ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الوافدين بوزراة التعليم العالي وهو: http://www.wafeden.gov.eg
( بالعربية : قطاع الشؤون الثقافية والبعثات ) .

ولفتت السفارة النظر إلى أن التعامل مع هذا الموقع والالتزام بالخطوات الموضحة فيه، هو الآلية المعتمدة والمضمونة لتحصيل المقاعد الجامعية الحكومية، وأن عملية تسجيل الطلاب عبر هذا الموقع مجاناً وبلا أية تكاليف مالية.
وللاستفسار ومزيد من المعلومات ، رحبت السفارة بالتواصل معها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أو من خلال قسم الشؤون الثقافية للسفارة عبر هاتف مسؤول العلاقة مع إدارة الوافدين : ￼ ٠٠٢٠١٠٠٩٥٣٣٣٩٢

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