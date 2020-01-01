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العثور على جثث الفتاتين المفقودتين في كيبيك والبحث عن والدهم مستمر

الأحد 12 يوليو 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثث الفتاتين المفقودتين في كيبيك والبحث عن والدهم مستمر


وكالات / سما /

عثرت الشرطة الكندية السبت على جثة طفلتين بعد ثلاثة أيام من البحث في مقاطعة كيبيك فيما تواصل التفتيش عن والدهما الذي يشتبه في أنه خطفهما.

وأعرب رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو عن حزنه واصفا وفاة الطفلتين البالغتين 11 و6 سنوات بأنها "مأساة وطنية".

وأضاف في تغريدة متوجها إلى والدة الطفلتين "كيبيك برمتها تبكي معك".

وكانت شرطة المقاطعة أطلقت الأربعاء عمليات بحث في منطقة واسعة جنوب مدينة كيبيك بعد اختفاء الطفلتين برفقة والدهما مارتان كاربانتييه البالغ 44 عاما والمفصل عن والدتهما.

ورصدت سيارة كاربانتييه وقد تعرضت لأضرار مساء الأربعاء في ظروف غامضة. وكانت السيارة انقلبت مرات عدة وقد وجدها عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان خالية من الركاب ولم يعثروا على أي شخص في جوارها.

واستعانت بوسائل كبيرة في هذه المنطقة الحرجية بحثا عن الطفلتين ووالدهما مع دوريات على جياد وآليات رباعية الدفع ومروحية. وشارك أيضا الكثير من المتطوعين.

#الشرطة #كندا #كيبيك #جريمة

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