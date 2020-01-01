الصحة: 349 إصابة جديدة بالكورونا وخمس حالات وفاة في فلسطين

رام الله / سما /

اعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم، تسجيل 349 إصابة جديدة ما يرفع عدد الاصابات في فلسطين الى 5763.



كما أعلنت تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتسجيل 408 حالات تعافٍ، 399 في محافظة الخليل، 6 محافظة نابلس، 3 قطاع غزة.

وبينت أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتم إجراء 2323 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها.

وأشارت الى أن عدد حالات التعافي: 1237، وعدد حالات الوفاة: 37.

تقسيم الإصابات داخل المحافظات:

محافظة القدس (105): مدينة القدس 50، مخيم قلنديا 11، الرام 1، عناتا 6، كفر عقب 4، العيزرية 28، أبو ديس 5.

محافظة رام الله والبيرة (49): مديرنة رام الله 1، مخيم الجلزون 31، بدرس 13، رمون 2، برقة 2.

محافظة الخليل (166): مدينة الخليل 83، حلحول 1، يطا 21، تفوح 2، بني نعيم 2، دورا 1، بيت أمر 2، بيت كاحل 3، سعير 1، مخيم الفوار 23، الشيوخ 1، نوبا 1، بيت عوا 1، إذنا 24.

محافظة طولكرم (6): مدينة طولكرم: 1، شويكة: 1، علار: 2، صيدا 2.

محافظة بيت لحم (11): مدينة بيت لحم 6، بيت ساحور 1، الولجة 2، بيت جالا 1، الدوحة 1.

محافظة نابلس (7): مدينة نابلس 4، قريوت 1، إجنسنيا 2.