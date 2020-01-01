إرجاء إطلاق أقمار اصطناعية من كوكبة "ستارلينك"

وكالات / سما /

أرجئ مجددا امس السبت إطلاق الدفعة العاشرة من أقمار اصطناعية ضمن كوكبة "ستارلينك" من صنع "سبايس اكس" لتوفير خدمة الانترنت السريع من الفضاء، للسماح ب"عمليات تدقيق" على ما أعلنت الشركة التي أسسها إلون ماسك.

وغردت مجموعة "سبايس اكس" قبل ساعة من الاقلاع الذي كان مقررا عند الساعة 14,45 بتوقيت غرينتش السبت من فلوريدا "عدلنا اليوم (السبت) عن إطلاق مهمة ستارلينك العاشرة لإتاحة مزيد من الوقت لعمليات تحقق وتدقيق".

وأضافت الشركة ومقرها في كاليفورنيا "تعمل الفرق على تحديد موعد جديد مناسب لإطلاقها".

وليست هذه المرة الأولى التي تؤجل فيها هذه العملية التي سيوضع بموجبها 57 قمرا اصطناعيا إضافيا في المدار.

فقد سبق أن أرجئت في الثامن من تموز/يوليو وفي 26 حزيران/يونيو بسبب الأحوال الجوية غير المؤاتية.

وفي المجموع، طلبت "سبايس اكس" تراخيص لإطلاق 42 ألف قمر اصطناعي في الفضاء.

واطلقت أول دفعة من هذه الأقمار الصغيرة في أيار/مايو 2019 وهي باتت تضم المئات منها.