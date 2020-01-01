الحكمان سليم العلم ومنى الناجي يحصلان على الشارة الدولية بكرة الطاولة

اجتاز حكمان جدد اختبارات الشارة الدولية لقضاة الملاعب لكرة الطاولة، وذلك وفق رسالة وصلت لاتحاد اللعبة بالوطن من الاتحاد الدولي، وهما: سليم العلم، ومنى الناجي، ليصبح عدد من نالوا الشارة البيضاء، 4 سيدات و 4 رجال، سيكونون مؤهلين لقيادة مباريات الدوري العام.

كان ستة حكام آخرون نالوا الشارة، وهم: عيسى المحتسب، وخالد الطويل، ومراد عويس، وأروى أبو الحلاوة، ورجاء حمدان، وأماني دروزة.

من جانبه، أشاد محمد صلاح الدلو بالجهود التي بذلها الحكام بالوصول إلى الشارة، بعد عمل دؤوب على مدار 3 سنوات منذ انضمامهم للعمل في التحكيم المحلي، ودخولهم المعسكر الذي امتد ثلاثة شهور، وقدم شكره إلى نائبه رضوان الشريف على جهوده لتطوير كادر الحكام، ورئيس اللجنة نائل سنقرط، ونائبه محمد صمامة ، لما بذلوه من جهد وصولا لهذا النجاح.

بدوره، قال الحكم الدولي أديب أبو غزال رئيس اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد، إن الأخير بذل جهوداً مضنية في توفير كل جديد في عالم اللعبة عبر تنظيم ورشات عمل، وعرض فيديوهات خاصة عن القانون الدولي مقدمة من الخبير الدولي نبيل المأمون.