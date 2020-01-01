"البوليتكنك" توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل اجراءات التحاق الطلبة بالجامعة

الخليل / سما /

في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن على إثر جائحة الكورونا ومن باب الحرص على سلامة أبنائنا الطلبة من خطر التنقل بين المحافظات، عملت جامعة بوليتكنك فلسطين مع شركائها على تطوير وسائل تسهيلية لبيع طلبات الالتحاق بالجامعة وتسديد الرسوم حيث وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية اتفاقية خاصة بخدمة بيع طلبات الالتحاق بجامعة بوليتكنك.

واشارت الى ان طلبة الثانوية العامة الناجحين والراغبين في الالتحاق بجامعة بوليتكنك فلسطين بامكانهم التوجه الى احد مكاتب البريد الفلسطيني المنتشرة في كافة أنحاء محافظات الوطن دون الحاجة الى الوصول الى الجامعة.

وفي نفس السياق وقعت اتفاقية تعاون أخرى مع شركة جوال للاستفادة من خدمات المحفظة الالكترونية لجوالضمن خدمة JawwalPay لشراء طلبات الالتحاق من ضمن الطلبات في المحفظة الالكترونية، حيث يستطيع الطلبة من خلال تنزيل المحفظة الالكترونية وشراء الطلب.

وكذلك تم تجديد الاتفاق المعمول بهمع البنك الإسلامي الفلسطيني حيث يستطيع الطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعة شراء طلبات الالتحاق من أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، وكذلك تسديد رسوم حجز المقعد والرسوم الدراسية في البنك وارسال وصولات الدفع الى صندوق بريد الجامعة في أي فرع من فروع مكتب البريد الفلسطيني المنتشرة في كافة محافظات الوطن.