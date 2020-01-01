  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"البوليتكنك" توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل اجراءات التحاق الطلبة بالجامعة

الأحد 12 يوليو 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن على إثر جائحة الكورونا ومن باب الحرص على سلامة أبنائنا الطلبة من خطر التنقل بين المحافظات، عملت جامعة بوليتكنك فلسطين مع شركائها على تطوير وسائل تسهيلية لبيع طلبات الالتحاق بالجامعة وتسديد الرسوم حيث وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية اتفاقية خاصة بخدمة بيع طلبات الالتحاق بجامعة بوليتكنك.

واشارت الى ان طلبة الثانوية العامة الناجحين والراغبين في الالتحاق بجامعة بوليتكنك فلسطين بامكانهم التوجه الى احد مكاتب البريد الفلسطيني المنتشرة في كافة أنحاء محافظات الوطن دون الحاجة الى الوصول الى الجامعة.

وفي نفس السياق وقعت اتفاقية تعاون أخرى مع شركة جوال للاستفادة من خدمات المحفظة الالكترونية لجوالضمن خدمة JawwalPay لشراء طلبات الالتحاق من ضمن الطلبات في المحفظة الالكترونية، حيث يستطيع الطلبة من خلال تنزيل المحفظة الالكترونية وشراء الطلب.

وكذلك تم تجديد الاتفاق المعمول بهمع البنك الإسلامي الفلسطيني حيث يستطيع الطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعة شراء طلبات الالتحاق من أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، وكذلك تسديد رسوم حجز المقعد والرسوم الدراسية في البنك وارسال وصولات الدفع الى صندوق بريد الجامعة في أي فرع من فروع مكتب البريد الفلسطيني المنتشرة في كافة محافظات الوطن.

#بوليتكنك فلسطين #وزارة الاتصالات

الأكثر قراءة اليوم

قناة المسيرة : هنية يبعث برسالة للمكتب السياسي للحوثيين في اليمن

"ضربة واحدة"... فيديو يوثق لحظة قصف الجيش المصري لسفينة بالبحر المتوسط

الشرطة بغزة: توقيف مواطن حاول إيذاء نفسه ومصور شجعه على ذلك

سفارتنا بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح الدراسية

"نيويورك تايمز" تكشف عن ضربات امريكية اسرائيلية مركزة مرتقبة ضد ايران

كورونا بأميركا: تسجيل معدل إصابات قياسية والفيروس خارج السيطرة

الشعبية تدعو للإفراج الفوري عن المهندس فايز السويطي وتعتبر اعتقاله مكافأة للفساد

الأخبار الرئيسية

860x484 (3)

إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس كورونا

قسام

تقدير إسرائيلي : حماس تعد ضفادعها البشرية للمواجهة بعرض البحر

محافظ قلقيلية : 3 إصابات بفيروس كورونا لفلسطينية ولابنها وابنتها

حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية

القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني