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جريزمان يُعاني من إصابة قوية تُهدد موسمه مع برشلونة

الأحد 12 يوليو 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريزمان يُعاني من إصابة قوية تُهدد موسمه مع برشلونة


وكالات / سما /

تعرض أنطوان جريزمان، مهاجم نادي برشلونة، لإصابةٍ قد تُنهي موسمه في الدوري الإسباني، وذلك خلال المواجهة التي جمعت البلاوجرانا بمضيفه بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36.

وشارك أنطوان جريزمان بصفة أساسية في اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة بهدف نظيف، ولكنه في الفترة ما بين الشوطين، طلب من كيكي سيتيين استبداله بعدما شعر بانزعاجات على مستوى العضلة الربقعة.

وبحسب محطة “راك1” الإسبانية، فإن أنطوان جريزمان يُعاني من إصابة في عضلة الرؤوس الرباعية، ولذلك فاللاعب الفرنسي مهدد بالغياب عن المبارتين المتبقيتين في الليجا هذا الموسم.

وهذه أول إصابة يتعرض لها أنطوان جريزمان مع برشلونة خلال الموسم الحالي، لينضم بذلك إلى قائمة المصابين التي تضم مواطنيه صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي.

ويستضيف برشلونة خصمه أوساسونا يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 37، فيما سيلاقي ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأخيرة يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

#جريزمان #الدوري الإسباني #برشلونة

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