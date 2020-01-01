إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر(46 عامًا) من بلدة قباطية في جنين، بفيروس كوفيد -19 (كورونا)، ويقبع حاليا في مستشفى أساف هروفيه.

وقالت الهيئة، إن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفا لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياة الأسرى.

وفي تفاصيل ما حدث، بينت الهيئة أن الأسير أبو وعر الذي يعاني من سرطان بالحنجرة ويمر بظروف صعبة وخطيرة ومعقدة، تم نقله مساء الثلاثاء الماضي، من قسم رقم 2 في سجن "جلبوع" إلى مشفى "العفولة" لإجراء بعض الفحوصات ومن بينها فحص كورونا وتبين أنه غير مصاب، وبعدها تم نقل الأسير مساء الأربعاء، إلى (مراش الرملة) وبقي حتى صباح الجمعة، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى "أساف هروفية" لإجراء عدة فحوصات ومن بينها فحص كورونا ليتبين إصابته بالفيروس.

ولفتت الهيئة، إلى أنه وبعدما تأكدت الإصابة، تم عزل الأسير أبو وعر، كما تم عزل الأسرى في قسم رقم 2 في سجن جلبوع ومدير السجن و23 سجانا في جلبوع.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر وخطورة حالته الصحية الصعبة والخطيرة، وطالبت بإجراء فحص كورونا لجميع الأسرى المرضى في سجن الرملة ولأسرى جلبوع بشكل فوري.

وأوضحت الهيئة، أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019، وقد خضع لعلاج إشعاعي، بعد إهمال طبي متعمد. مؤكدة أنه نقل أكثر من مرة لإجراء فحوصات عبر البوسطة مقيد اليدين دون مراعاة لظروفه الصحية، وأن حالته تتفاقم بشكل متواصل، مما أدى إلى فقدان في الوزن وصعوبة كبيرة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس.

يذكر أن الأسير أبو وعر محكوم بالسجن لـ6 مؤبدات و50 عاما.