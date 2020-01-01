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فيديو.. أتلتيكو مدريد يتغلب على بيتيس ويضمن التأهل لدوري الأبطال

الأحد 12 يوليو 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أتلتيكو مدريد يتغلب على بيتيس ويضمن التأهل لدوري الأبطال


وكالات / سما /

ضمن أتلتيكو مدريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثامن على التوالي، بفوزه 1-0 على ضيفه ريال بيتيس، أمس السبت، لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ويدين "الروخي بلانكوس"، بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي الإسباني، دييغو كوستا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 74.

وأكمل الأتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57، بعد طرد المدافع ماريو هيرموسو، لتدخله العنيف على مهاجم ريال بيتيس، لورين مورون.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذه النتيجة إلى 66 نقطة، ليعزز موقعة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ويضمن بشكل رسمي مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك قبل جولتين من ختام "الليغا".

أما بيتيس، فقد تجمد رصيده عند 41 نقطة في المرتبة الـ13.

تجدر الإشارة إلى أن أتلتيكو مدريد، ما زال ينافس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث وصل إلى الدور ربع النهائي.

 
 
#أتلتيكو مدريد #دوري الأبطال #ريال بيتيس

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