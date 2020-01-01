"ضربة واحدة"... فيديو يوثق لحظة قصف الجيش المصري لسفينة بالبحر المتوسط

القاهرة / وكالات /

نشرت القوات المسلحة المصرية، أمس السبت، فيديو، وثق لحظة قيام القوات البحرية بإغراق سفينة إنزال متقادمة في البحر المتوسط بضربة واحدة.

وتمكنت الفرقاطات المصرية خلال مناورات "حسم-2020" في الاتجاه الغربي الاستراتيجي، من استخدام صواريخ "هاربون"، حيث تم إطلاقها لإغراق السفينة في عرض البحر، وظهرت، خلال المناورات، إحدى الفرقاطات التي تطلق الصاروخ المضاد للسفن والذي يبلغ مداه من 124 كم إلى 140 كم.

ونفذت القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل وتنفيذ ضربات جوية مركزة على الأهداف المعادية.

ووفقا لبيان الجيش المصري، يأتي ذلك فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة في إحدى مراحل المناورة "حسم 2020"، موضحا أن "هذه المناورة على الاتجاه الإستراتيجي الغربي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة".