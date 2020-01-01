  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة بغزة تنهي التحقيقات بمقتل الطفلة "الجمالي" وتحذر من الشائعات

الأحد 12 يوليو 2020 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة بغزة تنهي التحقيقات بمقتل الطفلة "الجمالي" وتحذر من الشائعات


غزة / سما /

أنهت نيابة غزة الجزئية تحقيقاتها في واقعة مقتل الطفلة آمال الجمالي (11 سنة) في منطقة التفاح شرق محافظة غزة.

ووفق بيان للنيابة وصل وكالة سما نسخة عنه، فإن وكيل النيابة المختص قام منذ اللحظة الأولى لإشعاره بالواقعة بالانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينته، ومن ثم سماع أقوال الشهود، وتكليف المباحث العامة بالتحري عن بعض التفاصيل، وتكليف الأدلة الجنائية بجمع الأدلة وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى إشرافه على تشريح جثة الطفلة لدى دائرة الطب الشرعي، واستجواب المتهم بالقتل.

وفور انتهاء تدقيق ملف القضية من الجهات المختصة في النيابة العامة، ستحيل المتهم إلى القضاء، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبة بحقه وفقاً للقانون.

وخلال التحقيقات لم يثبت للنيابة العامة أيٍ من الادعاءات التي أثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء بشأن الواقعة وخلفياتها، الأمر الذي أدى إلى نشر الإشاعات وإثارة الرأي العام حول دور الجهات الرسمية.

وأمر النائب العام، فتح تحقيق مستقل حول بث الإشاعات وإثارة الرأي العام ونشر أخبار مضللة ومكذوبة للجمهور، وسيتم التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت بحقه ذلك.

ودعت النيابة العامة أبناء شعبنا، وخاصة نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة في النقل والنشر، وعدم الانجرار إلى نقل الإشاعات وتضليل الرأي العام، ومتابعة المعلومات من الجهات المختصة.

#النيابة العامة #التحقيقات #آمال الجمالي

الأكثر قراءة اليوم

قناة المسيرة : هنية يبعث برسالة للمكتب السياسي للحوثيين في اليمن

الجزائر.. جدل بعد تقبيل سيدة قدم زوجها على الهواء مباشرة (فيديو)

مساعٍ في الكونغرس لإعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين

سفارتنا بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح الدراسية

"نيويورك تايمز" تكشف عن ضربات امريكية اسرائيلية مركزة مرتقبة ضد ايران

الشعبية تدعو للإفراج الفوري عن المهندس فايز السويطي وتعتبر اعتقاله مكافأة للفساد

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأخبار الرئيسية

860x484 (3)

إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس كورونا

قسام

تقدير إسرائيلي : حماس تعد ضفادعها البشرية للمواجهة بعرض البحر

محافظ قلقيلية : 3 إصابات بفيروس كورونا لفلسطينية ولابنها وابنتها

حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية

القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني