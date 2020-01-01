  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيت لحم : وفاة والد الأسير نضال ابو عكر من مخيم الدهيشة

الأحد 12 يوليو 2020 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم : وفاة والد الأسير نضال ابو عكر من مخيم الدهيشة


بيت لحم / سما /

توفي صباح اليوم الاحد، الحاج نعيم ابو عكر والد الأسير نضال ابو عكر ووالد الشهيد محمد ابو عكر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم .

وتنحدر عائلة أبو عكر من أسرة مناضلة قدّمت الشهداء والجرحى والأسرى، فهو والد الاسير نضال ابو عكر الذي اعتقلته قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال على المدخل الشمالي لبيت لحم قرب مستشفى "كاريتاس"، قبل عدة ايام وهو من أكثر المناضلين الفلسطينيين استهدافًا بالاعتقال المتواصل، حيث أمضى حوالي 18 عامًا في سجون الاحتلال قضى منها سنوات طويلة في الاعتقال الإداري، وقد خاض مع رفاقه الكثير من المعارك النضالية ضد ممارسات مصلحة السجون، وكان آخرها اضرابه عن الطعام لمدة 40 يومًا احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري، كما أنه من المساهمين في قرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة ما يُسمى بالمحاكم العسكرية الاسرائيلية وعدم الاعتراف بشرعيته

وهو ايضا والد الشهيد محمد أبو عكر القيادي في الجبهة، والذي استشهد عام 1990 متأثرًا بإصابته خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال وسط مخيم الدهيشة.

#نضال ابو بعكر #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

قناة المسيرة : هنية يبعث برسالة للمكتب السياسي للحوثيين في اليمن

الجزائر.. جدل بعد تقبيل سيدة قدم زوجها على الهواء مباشرة (فيديو)

مساعٍ في الكونغرس لإعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين

سفارتنا بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح الدراسية

"نيويورك تايمز" تكشف عن ضربات امريكية اسرائيلية مركزة مرتقبة ضد ايران

الشعبية تدعو للإفراج الفوري عن المهندس فايز السويطي وتعتبر اعتقاله مكافأة للفساد

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأخبار الرئيسية

860x484 (3)

إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس كورونا

قسام

تقدير إسرائيلي : حماس تعد ضفادعها البشرية للمواجهة بعرض البحر

محافظ قلقيلية : 3 إصابات بفيروس كورونا لفلسطينية ولابنها وابنتها

حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية

القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني