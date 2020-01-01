بيت لحم : وفاة والد الأسير نضال ابو عكر من مخيم الدهيشة

بيت لحم / سما /

توفي صباح اليوم الاحد، الحاج نعيم ابو عكر والد الأسير نضال ابو عكر ووالد الشهيد محمد ابو عكر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم .

وتنحدر عائلة أبو عكر من أسرة مناضلة قدّمت الشهداء والجرحى والأسرى، فهو والد الاسير نضال ابو عكر الذي اعتقلته قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال على المدخل الشمالي لبيت لحم قرب مستشفى "كاريتاس"، قبل عدة ايام وهو من أكثر المناضلين الفلسطينيين استهدافًا بالاعتقال المتواصل، حيث أمضى حوالي 18 عامًا في سجون الاحتلال قضى منها سنوات طويلة في الاعتقال الإداري، وقد خاض مع رفاقه الكثير من المعارك النضالية ضد ممارسات مصلحة السجون، وكان آخرها اضرابه عن الطعام لمدة 40 يومًا احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري، كما أنه من المساهمين في قرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة ما يُسمى بالمحاكم العسكرية الاسرائيلية وعدم الاعتراف بشرعيته

وهو ايضا والد الشهيد محمد أبو عكر القيادي في الجبهة، والذي استشهد عام 1990 متأثرًا بإصابته خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال وسط مخيم الدهيشة.