  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 12 يوليو 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد،  في عناوينها على تسجيل 6 وفيات و463 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين.

كما تناولت خبر إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة، وتهنئة الرئيس محمود عباس بنجاح التوجيهي.

واليكم أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ الثانوية العامة نجاح استثنائي في زمن الكورونا.. الأوائل يتحدثون

_ الرئيس يشكر نظيره الجنوب أفريقي على دعم بلاده اللامحدود لشعبنا وقضيته العادلة

_ الرئيس يهاتف وزير التربية والتعليم مهنئًا بنجاح امتحانات الثانوية العامة والطلبة الناجحين فيها

_ 71% نسبة النجاح في الثانوية العامة

_ إصابة 15 مواطنا والقبض على 58 آخرين عقب إعلان نتائج الثانوية العامة

_ اتهام ترمب بالفساد بعد إسقاطه عقوبة السجن عن صديقه روجر ستون

_ 6 وفيات و463 إصابة جديدة بـ "كورونا".. الصحة تعمم على المشافي الخاصة والأهلية بتخصيص أقسام لعلاج المصابين بالفيروس

_ الاحتلال يعتدي على مواطنين في العيسوية ويجرح 8 بينهم مواطنة حامل

_ شقديح: الفعاليات الاحتجاجية في الولايات المتحدة ضد "الضم" تجري على عدة مسارات

_ شهادة فوق القبر

"كورونا" يهزم الحاج مسلم

_ تظاهرة في تل أبيب احتجاجا على تعامل الحكومة مع تداعيات أزمة كورونا

"الأيام":

_ الوباء يواصل تسجيل حصيلة يومية بالمئات مع ست حالات وفاة، و463 إصابة جديدة

_ الرئيس يتحادث هاتفيا مع نظيره الجنوب أفريقي: مخططات الضم تنهي العملية السياسية برمتها

_ الرئيس يهاتف وزير التربية مهنئًا بنجاح امتحان "التوجيهي"

_ الكيلة توعز بتوفير الاحتياجات الصحية لمخيم الجلزون

_ الاحتلال يعتقل 38 مواطنا في أنحاء القدس ويصيب 8 خلال اقتحام بلدة العيسوية

_ سلطات الاحتلال تعلن إصابة أسير فلسطيني بـ "كورونا" في "جلبوع"

_ أبو بكر: إدارة سجون الاحتلال تتعمد ارتكاب الجرائم الصحية بحق الأسرى

_ 71.32% نسبة النجاح في امتحان "التوجيهي" والفتيات يكتسحن بقوة، وكالعادة، قوائم الأوائل

_ الفتياني: إسرائيل تحاول ابتزازنا بأموال المقاصة وملتزمون بوقف التنسيق

_ الآلاف يتظاهرون في تل أبيب احتجاجًا على تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

"القدس":

_ الكيلة تزور مخيم الجلزون وتوعز بتوفير احتياجاته الصحية.. 6 وفيات و463 إصابة جديدة بكورونا في الضفة

_ نسبة النجاح لكافة الفروع بلغت (71.32%).. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة

_ اسرائيل تجدد إغلاق ما يزيد عن 32 مؤسسة في القدس

_ بينهم سيدة حامل.. 8 إصابات باعتداء جيش الاحتلال بالعيسوية واعتقالات في بلدة يعبد

_ ثلاث وفيات و1195 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل

_ فلسطين تشكل نموذجا عربيا في مكافحة تفشي الفيروس رغم الإمكانيات المحدودة

إسرائيل قوننت نهب أملاك المقدسيين واعتبرتها غنائم حرب

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

التربية والتعليم توضح نتيجة "غير مستكمل" في نتائج الثانوية العامة

قناة المسيرة : هنية يبعث برسالة للمكتب السياسي للحوثيين في اليمن

الجزائر.. جدل بعد تقبيل سيدة قدم زوجها على الهواء مباشرة (فيديو)

مساعٍ في الكونغرس لإعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين

سفارتنا بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح الدراسية

"نيويورك تايمز" تكشف عن ضربات امريكية اسرائيلية مركزة مرتقبة ضد ايران

الشعبية تدعو للإفراج الفوري عن المهندس فايز السويطي وتعتبر اعتقاله مكافأة للفساد

الأخبار الرئيسية

حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية

القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني

"الصحة": طفل مصاب بـ"كورونا" حالته سيئة.. وعدد الكوادر الطبية المصابة بالفيروس بلغت 80 حالة

كورونا فلسطين

وفاة مواطنتين بكورونا في الخليل وعدد الوفيات يرتفع الى 7 اليوم

كلمة هامة للرئيس الثلاثاء.. الفيتاني: إسرائيل تواصل محاولاتها لابتزاز السلطة عبر أموال المقاصة..!