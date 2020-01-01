ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها على تسجيل 6 وفيات و463 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين.
كما تناولت خبر إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة، وتهنئة الرئيس محمود عباس بنجاح التوجيهي.
واليكم أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
_ الثانوية العامة نجاح استثنائي في زمن الكورونا.. الأوائل يتحدثون
_ الرئيس يشكر نظيره الجنوب أفريقي على دعم بلاده اللامحدود لشعبنا وقضيته العادلة
_ الرئيس يهاتف وزير التربية والتعليم مهنئًا بنجاح امتحانات الثانوية العامة والطلبة الناجحين فيها
_ 71% نسبة النجاح في الثانوية العامة
_ إصابة 15 مواطنا والقبض على 58 آخرين عقب إعلان نتائج الثانوية العامة
_ اتهام ترمب بالفساد بعد إسقاطه عقوبة السجن عن صديقه روجر ستون
_ 6 وفيات و463 إصابة جديدة بـ "كورونا".. الصحة تعمم على المشافي الخاصة والأهلية بتخصيص أقسام لعلاج المصابين بالفيروس
_ الاحتلال يعتدي على مواطنين في العيسوية ويجرح 8 بينهم مواطنة حامل
_ شقديح: الفعاليات الاحتجاجية في الولايات المتحدة ضد "الضم" تجري على عدة مسارات
_ شهادة فوق القبر
"كورونا" يهزم الحاج مسلم
_ تظاهرة في تل أبيب احتجاجا على تعامل الحكومة مع تداعيات أزمة كورونا
"الأيام":
_ الوباء يواصل تسجيل حصيلة يومية بالمئات مع ست حالات وفاة، و463 إصابة جديدة
_ الرئيس يتحادث هاتفيا مع نظيره الجنوب أفريقي: مخططات الضم تنهي العملية السياسية برمتها
_ الرئيس يهاتف وزير التربية مهنئًا بنجاح امتحان "التوجيهي"
_ الكيلة توعز بتوفير الاحتياجات الصحية لمخيم الجلزون
_ الاحتلال يعتقل 38 مواطنا في أنحاء القدس ويصيب 8 خلال اقتحام بلدة العيسوية
_ سلطات الاحتلال تعلن إصابة أسير فلسطيني بـ "كورونا" في "جلبوع"
_ أبو بكر: إدارة سجون الاحتلال تتعمد ارتكاب الجرائم الصحية بحق الأسرى
_ 71.32% نسبة النجاح في امتحان "التوجيهي" والفتيات يكتسحن بقوة، وكالعادة، قوائم الأوائل
_ الفتياني: إسرائيل تحاول ابتزازنا بأموال المقاصة وملتزمون بوقف التنسيق
_ الآلاف يتظاهرون في تل أبيب احتجاجًا على تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا
"القدس":
_ الكيلة تزور مخيم الجلزون وتوعز بتوفير احتياجاته الصحية.. 6 وفيات و463 إصابة جديدة بكورونا في الضفة
_ نسبة النجاح لكافة الفروع بلغت (71.32%).. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة
_ اسرائيل تجدد إغلاق ما يزيد عن 32 مؤسسة في القدس
_ بينهم سيدة حامل.. 8 إصابات باعتداء جيش الاحتلال بالعيسوية واعتقالات في بلدة يعبد
_ ثلاث وفيات و1195 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل
_ فلسطين تشكل نموذجا عربيا في مكافحة تفشي الفيروس رغم الإمكانيات المحدودة
إسرائيل قوننت نهب أملاك المقدسيين واعتبرتها غنائم حرب