رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها على تسجيل 6 وفيات و463 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين.

كما تناولت خبر إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة، وتهنئة الرئيس محمود عباس بنجاح التوجيهي.

واليكم أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ الثانوية العامة نجاح استثنائي في زمن الكورونا.. الأوائل يتحدثون

_ الرئيس يشكر نظيره الجنوب أفريقي على دعم بلاده اللامحدود لشعبنا وقضيته العادلة

_ الرئيس يهاتف وزير التربية والتعليم مهنئًا بنجاح امتحانات الثانوية العامة والطلبة الناجحين فيها

_ 71% نسبة النجاح في الثانوية العامة

_ إصابة 15 مواطنا والقبض على 58 آخرين عقب إعلان نتائج الثانوية العامة

_ اتهام ترمب بالفساد بعد إسقاطه عقوبة السجن عن صديقه روجر ستون

_ 6 وفيات و463 إصابة جديدة بـ "كورونا".. الصحة تعمم على المشافي الخاصة والأهلية بتخصيص أقسام لعلاج المصابين بالفيروس

_ الاحتلال يعتدي على مواطنين في العيسوية ويجرح 8 بينهم مواطنة حامل

_ شقديح: الفعاليات الاحتجاجية في الولايات المتحدة ضد "الضم" تجري على عدة مسارات

_ شهادة فوق القبر

"كورونا" يهزم الحاج مسلم

_ تظاهرة في تل أبيب احتجاجا على تعامل الحكومة مع تداعيات أزمة كورونا

"الأيام":

_ الوباء يواصل تسجيل حصيلة يومية بالمئات مع ست حالات وفاة، و463 إصابة جديدة

_ الرئيس يتحادث هاتفيا مع نظيره الجنوب أفريقي: مخططات الضم تنهي العملية السياسية برمتها

_ الرئيس يهاتف وزير التربية مهنئًا بنجاح امتحان "التوجيهي"

_ الكيلة توعز بتوفير الاحتياجات الصحية لمخيم الجلزون

_ الاحتلال يعتقل 38 مواطنا في أنحاء القدس ويصيب 8 خلال اقتحام بلدة العيسوية

_ سلطات الاحتلال تعلن إصابة أسير فلسطيني بـ "كورونا" في "جلبوع"

_ أبو بكر: إدارة سجون الاحتلال تتعمد ارتكاب الجرائم الصحية بحق الأسرى

_ 71.32% نسبة النجاح في امتحان "التوجيهي" والفتيات يكتسحن بقوة، وكالعادة، قوائم الأوائل

_ الفتياني: إسرائيل تحاول ابتزازنا بأموال المقاصة وملتزمون بوقف التنسيق

_ الآلاف يتظاهرون في تل أبيب احتجاجًا على تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

"القدس":

_ الكيلة تزور مخيم الجلزون وتوعز بتوفير احتياجاته الصحية.. 6 وفيات و463 إصابة جديدة بكورونا في الضفة

_ نسبة النجاح لكافة الفروع بلغت (71.32%).. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة

_ اسرائيل تجدد إغلاق ما يزيد عن 32 مؤسسة في القدس

_ بينهم سيدة حامل.. 8 إصابات باعتداء جيش الاحتلال بالعيسوية واعتقالات في بلدة يعبد

_ ثلاث وفيات و1195 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل

_ فلسطين تشكل نموذجا عربيا في مكافحة تفشي الفيروس رغم الإمكانيات المحدودة

إسرائيل قوننت نهب أملاك المقدسيين واعتبرتها غنائم حرب