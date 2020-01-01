إصابة الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان ونجله بفيروس كورونا

وكالات

قال الممثل أميتاب باتشان أحد أشهر نجوم السينما الهندية في ساعة متأخرة من مساء السبت إن الاختبارات أثبتت إصابته مع ابنه الممثل أبيتشيك باتشان بمرض كوفيد-19 وتم نقلهما إلى مستشفى خاص.



وأضاف الممثل البالغ من العمر 77 عاما على "تويتر": "الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19.. ونقلت للمستشفى.. المستشفى أبلغ السلطات.. وتجرى اختبارات للأسرة والموظفين وفي انتظار النتائج".

وقال ابيتشيك باتشان (44 عاما) على "تويتر" بعد دقائق من إعلان والده إصابته بالفيروس إن نتائج فحوصه أيضا جاءت إيجابية.

وتم نقل نجمي بوليوود لمستشفى نانافاتي في مومباي مركز المال والترفيه بالهند، وأجريت فحوص لعدد من أفراد أسرتهما للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وكان باتشان في صدارة حرب الهند ضد فيروس كورونا وظهر في إعلانات للخدمة العامة.



انضم أميتاب باتشان لصناعة السينما عام 1969 وشارك في أكثر من 200 فيلم. وأثناء تصوير مشاهد أحد الأفلام عام 1982 أصيب باتشان بإصابة كادت تودي بحياته وظل مريضا وفي حالة حرجة لعدة أشهر.



وفي السنوات القليلة الماضية أصبح مقدما للنسخة الهندية من البرنامج التلفزيوني الشهير "من يريد أن يصبح مليونيرا" أحد أكثر البرامج التي تحظى بمشاهدة عالية في التلفزيون الهندي.