  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية

الأحد 12 يوليو 2020 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أنه تم حذف بند يتعلق بالموافقة على فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغورد الأردن، بدون الحصول على موافقة بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، حليف الليكود في الحكومة الحالية، من اللوائح الداخلية لعمل الحكومة.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي، عرض اللوائح الداخلية للحكومة للتصويت عليها.

وتتضمن الاتفاقية الائتلافية أنه يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يرفع قضية فرض السيادة للتصويت بدون موافقة غانتس.

ولأسباب خلافية تتعلق بعمل الحكومة، تم حذف البند المتعلق بهذه القضية.

الأكثر قراءة اليوم

التربية والتعليم توضح نتيجة "غير مستكمل" في نتائج الثانوية العامة

قناة المسيرة : هنية يبعث برسالة للمكتب السياسي للحوثيين في اليمن

الجزائر.. جدل بعد تقبيل سيدة قدم زوجها على الهواء مباشرة (فيديو)

مساعٍ في الكونغرس لإعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين

سفارتنا بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح الدراسية

"نيويورك تايمز" تكشف عن ضربات امريكية اسرائيلية مركزة مرتقبة ضد ايران

الشعبية تدعو للإفراج الفوري عن المهندس فايز السويطي وتعتبر اعتقاله مكافأة للفساد

الأخبار الرئيسية

القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني

"الصحة": طفل مصاب بـ"كورونا" حالته سيئة.. وعدد الكوادر الطبية المصابة بالفيروس بلغت 80 حالة

كورونا فلسطين

وفاة مواطنتين بكورونا في الخليل وعدد الوفيات يرتفع الى 7 اليوم

كلمة هامة للرئيس الثلاثاء.. الفيتاني: إسرائيل تواصل محاولاتها لابتزاز السلطة عبر أموال المقاصة..!

هنية: نحن أمام تحول خطير في مسار الصراع مع العدو.. وضربات المقاومة ستكون موجعة!!