حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أنه تم حذف بند يتعلق بالموافقة على فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغورد الأردن، بدون الحصول على موافقة بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، حليف الليكود في الحكومة الحالية، من اللوائح الداخلية لعمل الحكومة.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي، عرض اللوائح الداخلية للحكومة للتصويت عليها.

وتتضمن الاتفاقية الائتلافية أنه يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يرفع قضية فرض السيادة للتصويت بدون موافقة غانتس.

ولأسباب خلافية تتعلق بعمل الحكومة، تم حذف البند المتعلق بهذه القضية.