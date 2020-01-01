  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إصابة 5 من فلسطينيي الخط الأخضر بجرائم إطلاق نار

الأحد 12 يوليو 2020 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 5 من فلسطينيي الخط الأخضر بجرائم إطلاق نار


القدس المحتلة / سما /

 أصيب 5 من فلسطينيي الخط الأخضر، جراء استمرار جرائم إطلاق النار في القرى والبلدات العربية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن اثنين أصيبا بجروح متفاوتة جراء إطلاق النار عليهما فجر اليوم في قرية يركا بالجليل الأعلى.

وسبق تلك الجريمة، محاولة قتل أخرى لثلاثة شبان في قرية جسر الزرقاء جنوب حيفا، حيث أعلن عن إصابتهم بجروح متفاوتة، أحدهم بحالة خطيرة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن فتح تحقيقات في ملابسات الحادثين.

وانتشرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل في الوسط الفلسطيني داخل الخط الأخضر، ما أدى لارتفاع أعداد الضحايا والإصابات.

الأكثر قراءة اليوم

التربية والتعليم توضح نتيجة "غير مستكمل" في نتائج الثانوية العامة

قناة المسيرة : هنية يبعث برسالة للمكتب السياسي للحوثيين في اليمن

الجزائر.. جدل بعد تقبيل سيدة قدم زوجها على الهواء مباشرة (فيديو)

مساعٍ في الكونغرس لإعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين

سفارتنا بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح الدراسية

"نيويورك تايمز" تكشف عن ضربات امريكية اسرائيلية مركزة مرتقبة ضد ايران

الشعبية تدعو للإفراج الفوري عن المهندس فايز السويطي وتعتبر اعتقاله مكافأة للفساد

الأخبار الرئيسية

حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية

القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني

"الصحة": طفل مصاب بـ"كورونا" حالته سيئة.. وعدد الكوادر الطبية المصابة بالفيروس بلغت 80 حالة

كورونا فلسطين

وفاة مواطنتين بكورونا في الخليل وعدد الوفيات يرتفع الى 7 اليوم

كلمة هامة للرئيس الثلاثاء.. الفيتاني: إسرائيل تواصل محاولاتها لابتزاز السلطة عبر أموال المقاصة..!