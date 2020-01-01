إصابة 5 من فلسطينيي الخط الأخضر بجرائم إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

أصيب 5 من فلسطينيي الخط الأخضر، جراء استمرار جرائم إطلاق النار في القرى والبلدات العربية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن اثنين أصيبا بجروح متفاوتة جراء إطلاق النار عليهما فجر اليوم في قرية يركا بالجليل الأعلى.

وسبق تلك الجريمة، محاولة قتل أخرى لثلاثة شبان في قرية جسر الزرقاء جنوب حيفا، حيث أعلن عن إصابتهم بجروح متفاوتة، أحدهم بحالة خطيرة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن فتح تحقيقات في ملابسات الحادثين.

وانتشرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل في الوسط الفلسطيني داخل الخط الأخضر، ما أدى لارتفاع أعداد الضحايا والإصابات.