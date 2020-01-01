كورونا بأميركا: تسجيل معدل إصابات قياسية والفيروس خارج السيطرة

وكالات

سجلت الولايات المتحدة 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضررا بالوباء ارتفع إلى 3,242,073 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 134,729.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفا لليوم الخامس على التوالي في الولايات المتحدة، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.

ووضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كمامة للمرة الأولى في مكان عام، السبت، خلال زيارته مركزاً طبياً، من اجل ان يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وسار ترامب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن، وعلى وجهه قناع أسود قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وكان ترامب قد صرح قبل الزيارة عند مغادرته البيت الأبيض "أعتقد أن وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يوما أبدا ضد الأقنعة، لكني أعتقد بأن لها مكانا وزمانا مناسبين".

وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع أن مساعدي ترامب توسلوا إليه كي يوافق على وضع قناع في الأماكن العامة وأن يسمح للصحافيين بتصويره، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات وتخلف الرئيس عن المرشح الديموقراطي جو بايدن، في استطلاعات الرأي قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ويستمر ترامب بالدفاع عن تعامل إدارته مع هذا الوباء على الرغم من أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث الإصابات في العالم.