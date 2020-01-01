دخول وزير إسرائيلي آخر في الحجر الصحي

القدس المحتلة / سما /

دخل زئيف إلكين وزير التعليم العالي والموارد المائية الإسرائيلية، الليلة الماضية، في الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة أحد مستشاريه بفيروس كورونا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن عددًا من العاملين مع إلكين دخلوا أيضًا في الحجر الصحي، مشيرًا إلى أنه سيتم اليوم إجراء اختبار لهم وللوزير الليكودي.

ولا زال عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست وقيادات كبار من الجيش الإسرائيلي في الحجر بفعل مخالطتهم لمصابين بالفيروس.

وارتفع عند منتصف الليلة الماضية، عدد المصابين في الجيش الإسرائيلي إلى 540، فيما لا يزال حوالي 10 آلاف جندي في الحجر الصحي.