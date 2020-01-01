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اصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا في سجون الاحتلال

السبت 11 يوليو 2020 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا في سجون الاحتلال


غزة /سما/

أعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية عن إصابة أسير فلسطيني في سجن الجلبوع بفيروس كورونا.

 وأضاف مصلحة السجون في بيانها بأن الأسير نقل يوم الأربعاء الماضي إلى مشفى بالداخل المحتل لإجراء فحوصات عامة وأجرى فحصاً للكورونا واتضح أنه غير مصاب بالفحص الأول. 

وبحسب بيان مصلحة السجون في الاحتلال جرى إعادة الأسير إلى السجن في اليوم التالي، ويوم الجمعة الماضي أعيد الأسير الفلسطيني إلى مشفى "أساف هروفيه" بالداخل المحتلة لإجراء عملية جراحية له، وعند إجراء فحص الكورونا للأسير اتضح أنه مصاباً بالفيروس. 

وقال مصلحة السجون في بيانها إنه يجري رصد مخالطي الأسير، وستجرى فحوصات الكورونا للأسرى والسجانين المخالطين للأسير المصاب.

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