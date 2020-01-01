قناة المسيرة : هنية يبعث برسالة للمكتب السياسي للحوثيين في اليمن

صنعاء / وكالات/

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، للمرة الأولى عن تلقيها رسالة من رئيس حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، تضمنت شكرا لمواقف اليمنيين تجاه القضية الفلسطينية.



وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة إن المكتب السياسي لأنصار الله تلقى رسالة من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.



وعبر هنية في رسالته عن بالغ التحية والتقدير لكل أبناء اليمن قيادة وشعبا. وقال “نشيد بدور اليمنيين في نصرة القضية الفلسطينية، ونستنهض الشعوب وأحرار العالم للوقوف ضد تصعيد الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وسعيه لضم الضفة الغربية والقدس والأغوار”.



وتعتبر هذه أول رسالة معلنة من رئيس حركة حماس إلى جماعة الحوثي المسيطرة على معظم شمال اليمن، والمتهمة بتلقي الدعم من إيران.

