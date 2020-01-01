القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني

غزة /سما/

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، تنويها للجمهور بأن خوادم موقع القسام الإلكتروني تعرضت منذ فجر الخميس الموافق ٩/٧/٢٠٢٠م لسلسلة هجماتٍ هدفت لإخراجها عن الخدمة.

وأكد الإعلام العسكري أن مهندسي القسام لايزالون يتصدون لهذه الهجمات التي تتواصل حتى اللحظة، وقد تمكنوا من السيطرة على معظمها، وهم يعكفون على ترميم الأضرار التي نجمت عن هذه الهجمات التي تواطأت فيها مع العدو كبرى شركات البريد الالكتروني والنطاقات العالمية.

وأشار إلى "أن النطاق alqassam.net قد خرج عن سيطرتنا وأن صفحة التبرع التي يعرضها هذا العنوان تحتوي على بيانات زائفة تهدف إلى الايقاع بالزوار، سواء عنوان محفظة البيتكوين أو رابط البريد الخاص بالتبرع، ونحذر الجميع من التعاطي مع البيانات الواردة فيها، ونؤكد أن عنوان موقعنا الوحيد حالياً هو alqassam.ps وهو الذي يحتوي على المعلومات وبيانات التراسل الحقيقية الخاصة بكتائب القسام".