"الصحة": طفل مصاب بـ"كورونا" حالته سيئة.. وعدد الكوادر الطبية المصابة بالفيروس بلغت 80 حالة

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة مساء اليوم السبت: إن هناك طفلاً من مدينة طولكرم، عمره (6 سنوات)، أصيب بفيروس كورونا، وحالته سيئة.



وأضاف أن الطفل متواجد في العناية المكثفة، ولم يكن يعان من أمراض، ولكن نسبة التنفس لديه كانت سئية، وتم نقله للمستشفى العسكري، وسيتم نقله لمستشفى "هوغو تشافيز".

وتابع الشخرة أن ثماني حالات مصابة بفيروس كورونا موصولة بأجهزة التنفس في المستشفيات المختلفة.



وقال الشخرة: إن عدد الكوادر الطبية المصابة بفيروس كورونا قد بلغت 80 حالة، وهناك طواقم مصابة من المختبرات، وهناك بعض الأطباء يقومون بواجبهم على أكمل وجه.

وأعرب الناطق باسم وزارة الصحة عن أمله في أن يساعد المواطنين الكوادر الطبية، من خلال تنفيذ والالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية.