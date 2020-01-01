"الخارجية": 175 وفاة و3472 إصابة و1476 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 175 حالة وفاة، و3472 اصابة (3 امريكا)، بفيروس كورونا، و1476 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم.

وأشارت في تقريرها اليومي، اليوم السبت، لعدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا.

وأكد فريق العمل المختص بمتابعة جميع الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بحملة "عودة الاحباب" إلى أرض الوطن، انه يعمل على مدار الساعة لاستكمال اجلاء المزيد من رعايا دولة فلسطين العالقين حول العالم، ويواصل متابعته لتسهيل الحجوزات وحل المشاكل وتذليل الصعوبات أمامهم، وذلك لتأمين صعودهم إلى طائرات الاجلاء ووصولهم إلى ارض الوطن بشكل صحي وآمن ومريح.

كما يتابع الفريق على مدار الساعة عملية اجلاء العالقين في الوطن منذ ما قبل الجائحة، ممن انقطعوا عن أعمالهم ودراستهم وأسرهم في دول أخرى، ويقدم الفريق جميع التسهيلات والمعلومات الضرورية لهم من اجل تأمين سفرهم عبر معبر الكرامة بعد حصولهم على الاذونات والموافقات الرسمية المطلوبة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولاية "ميتشغن"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1908، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات 64.

وأكد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية للجاليات الفلسطينية حول العالم منذ بدء جائحة كورونا أنه لم يتم تسجيل أية وفاة أو إصابة في صفوف جالياتنا في جميع دول العالم، باستثناء الجالية في الولايات المتحدة.