كوول نت" و"فيوجن" تمنحان الإنترنت لمدة عام لأربعين طالباً وطالبةً من العشرة الأوائل

رام الله / سما /

احتفاءً بأوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن، أعلنت كل من شركة "كوول نت" لخدمات النطاق العريض وشركة "فيوجن" لخدمات الإنترنت والاتصالات عن منح اشتراك مجاني لخدمة الإنترنت لمدة عام كامل لأربعين طالباً وطالبةً الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في مختلف فروع الثانوية العامة لهذا العام على مستوى الوطن.

وأعرب مدير عام شركة "كوول نت" المهندس هاني العلمي، في تصريح له، عن فخره بإنجاز أبناء وبنات فلسطين، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تعمّ فلسطين جراء تفشي وباء فيروس كورونا، مهنئاً كافة الطلبة المتفوقين هذا العام في الثانوية العامة، لا سيما العشرة الأوائل في مختلف الفروع.

وقال العلمي: "ارتأينا أن نقدم هذه الهدية الرمزية والتشجيعية لأبنائنا وبناتنا تعبيراً على تقديرنا لجهودهم خلال الفترة الماضية واعتزازاً بهم وبإنجازهم"، مؤكداً أن "كوول نت" وبالتعاون مع "فيوجن" في غزة ستقدمان الاشتراك المجاني لحوالي 40 طالباً وطالبةً من العشرة الأولى بما يشمل المراكز المكررة في فروع الثانوية العامة بمختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى محافظة القدس الشريف، حيث تتميز الشركة بامتلاكها لبنية تحتية متقدّمة في كافة المناطق ما مكّنها من تقديم خدمات إنترنت ذات جودة عالية وسرعة فائقة.

وشدد العلمي أن هذه المساهمة الرمزية تجسد اهتمام الشركة بدعم شريحة طلبة العلم في فلسطين، لمساندتهم في مسيرتهم الأكاديمية وهم يخطون أولى خطواتهم نحو الحياة الجامعية والحياة العملية، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتميز في مختلف مناحي الحياة ومجالات العلوم والأعمال والتكنولوجيا والريادة، ليساهموا بدورهم في البناء والتقدم في فلسطين.

وعبّر العلمي عن إعجابه بإنجاز كافة طلبة الثانوية العامة والذين توجهوا هذا العام إلى امتحانات الثانوية العامة في ظل تحدي تفشي الوباء والانخراط في عملية التعليم عن بُعد رغم حداثة التجربة والتحديات التي واجهت الكثيرين منهم، إلا أنهم تمكنوا من التفوق وكسب التحدي.

بدوره، هنأ مدير عام شركة "فيوجن" في قطاع غزة، د. خالد أبو حسنة، في تصريح له، الطلبة الناجحين والمتفوقين في امتحانات الثانوية العامة لا سيما الطلبة في القطاع والذين يواجهون معاناة الحصار ومحدودية الإمكانيات، بالإضافة إلى ما فرضه تفشي وباء فيروس كورونا من قلق على الوضع الصحي، مُعرِباً عن فخره بما أنجزه طلبة قطاع غزة في ظل هذه الظروف.

وأوضح أبو حسنة أن "فيوجن" ستعمل بالتعاون مع شركة "كوول نت" على تقديم اشتراك إنترنت مجاني لمدة عام كامل لطلبة قطاع غزة الأوائل في مختلف فروع الثانوية العامة لهذا العام، مؤكداً أن الشركة تحرص على دعم الطلبة المتفوقين ليتمكنوا من مواصلة مشوارهم التعليمي وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين عموماً.