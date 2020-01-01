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إدارة الإطفاء الإيرانية: انفجار غاز يهز مبنى في العاصمة طهران

السبت 11 يوليو 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة الإطفاء الإيرانية: انفجار غاز يهز مبنى في العاصمة طهران


طهران /سما/

قالت إدارة الإطفاء الإيرانية، مساء اليوم السبت، إن انفجار غاز هز مبنى في العاصمة طهران.

وأضافت وكالة "إيسنا" الإيرانية نقلا عن إدارة الإطفاء، أن شخصا أصيب في الانفجار الذي وقع في شارع سبالان.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء جلال المالكي: "في حدود الساعة 21:04 تم الإبلاغ عن انفجار في منزل سكني إلى النظام الخامس والعشرين لخدمات الإطفاء والسلامة ببلدية طهران".

وأضاف جلال المالكي أن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع في وقت سريع، مشيرا إلى أن "قوات الإطفاء أفادت بوقوع انفجار في قبو منزل قديم من طابقين تبلغ مساحته حوالي 60 مترا.

وتابع قائلا: "إن شابا وشابة يعيشان في هذا المنزل"، مبينا أن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما تقريبا، أصيب بحروق شديدة نسبيا وتم نقله إلى مركز طبي.

وأفاد المالكي بأن رجال الإطفاء وعند وصولهم إلى الطابق السفلي كشفوا أنه تم تخزين العديد من اسطوانات الغاز في الطابق المذكور، بعضها يزن 5 كيلوغرامات، مشيرا إلى أن عددها 30.

وقال المتحدث إنه "وفقا للتقديرات الأولية، ربما كان الشخص الذي أصيب في القبو يعمل مع هذه الأسطوانات، مما أدى إلى الانفجار".

وأوضح المسؤول أنه من حسن الحظ لم يؤد الحادث إلى حريق، لكنه دمر جزءا من جدران الطابق السفلي والطابق العلوي.

وفي إشارة إلى الحوادث التي وقعت مؤخرا بسبب إسطوانات الغاز، صرح المتحدث: "للأسف، في بعض المنازل، يقوم الناس بتعبئة هذه الإسطوانات بشكل غير آمن، وقد يؤدي ذلك إلى حوادث أوسع نطاقا".

#ايران #انفجار غاز #طهران

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